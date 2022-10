Riconosciuto assegno al nucleo familiare per cittadini - lavoratori non europei

Un lungo percorso che ha portato a vedersi riconosciuti un diritto a diversi lavoratori. Con la Circolare Inps 95 del 02/08/2022, infatti, è stata modificata la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, che dovrà ora essere riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero.

Adl Cobas

Si tratta di un importante passo in avanti nel riconoscimento della parità di trattamento tra cittadini europei e extraeuropei. «A partire dal 2021 - spiegano da Adl Cobas - abbiamo attivamente partecipato a questa battaglia per i diritti dei lavoratori stranieri: dopo la sentenza del Tribunale di Padova del 27 gennaio 2021, con cui, con il patrocinio dello Studio Legale Ferrero, è stato per la prima volta riconosciuto il diritto agli ANF ad un lavoratore nostro iscritto, abbiamo inviato numerose domande di assegno al nucleo familiare per i lavoratori iscritti ad Adl cobas i cui familiari erano residenti all’estero. Ad oggi, si tratta di circa una cinquantina di domande inviate».

Inps

«Tutte le domande - sottolineano da Adl Cobas - che sono state puntualmente respinte dall’Inps e che ora, alla luce della nuova circolare, dovranno essere riesaminate e accolte. Dopo gli interventi legali per il riconoscimento del Bonus Bebè e del Bonus Mamma che abbiamo fatto negli scorsi anni, siamo orgogliosi di aver ancora una volta contribuito a questa nuova vittoria che impone il principio di parità di trattamento tra titolari di permesso di soggiorno e cittadini europei».