«Ricorso alla corte europea? Prove ignorate, testi non sentiti»

L'avvocato Vieri Tolomei, uno dei legali della famiglia Tindaci: «La vicenda si caratterizza da una sostanziale espropriazione dei mezzi di prova e da un’arbitraria interpretazione al di fuori dei canoni normativi degli elementi emersi in giudizio. Vi erano tutti gli elementi tra cui la prova oggettiva del Dna che avrebbero dovuto portare all’esclusione di Mattia Tindaci o comunque ad una decisione per cui non si poteva individuare il conducente»