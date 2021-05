C'è la data per la discussione del ricorso di Santini, accusato di razzismo

È stata fissata la data di discussione del ricorso per Claudio Santini: il calciatore biancoscudato è accusato di insulti razzisti nei confronti di un avversario.

La nota

Il Calcio Padova, con una nota di giovedì 27 maggio, ha fatto sapere che «con un provvedimento emanato in data odierna, la Corte Federale d’Appello ha fissato la data per la discussione del ricorso presentato da Claudio Santini per il 10 giugno 2021. In forza del precedente provvedimento, fino a quella data il calciatore non sarà a disposizione di mister Mandorlini».