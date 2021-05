Calano i positivi e i ricoverati, Dal Ben: «Siamo a pochi passi dall’uscita del tunnel»

«La percentuale sui vaccini è confortante – ha detto Dal Ben – Invito i 50enni e i 60enni che ancora non l’hanno fatto a recarsi in Fiera per il vaccino. Per uscire dal tunnel il vaccino aiuta moltissimo»