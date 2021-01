Rider aggredito e derubato della sua bicicletta elettrica in via Palestro

Domenica 10 gennaio, quando erano circa le 21, un fattorino ventottenne che lavora per la pizzeria d’asporto “La grande bufala” in via San Prosdocimo è stato aggredito e derubato della sua bicicletta elettrica un attimo dopo aver fatto una consegna. Il rider era appena uscito da un condominio situato in fondo a via Palestro quando si è sentito preso alle spalle e spinto a terra. L’aggressore approfittando della situazione è così salito immediatamente sul mezzo e si è dato subito alla fuga, dileguandosi.

Aggressione

Secondo la vittima l’uomo che l'ha aggredito era tutto bardato e coperto quindi non ha potuto vederlo in faccia. Il ragazzo ha per prima cosa avvertito il titolare della pizzeria e ha suonato al campanello dove aveva appena consegnato le pizze per chiedere aiuto. La famiglia ha chiamato la polizia che è arrivata ma ormai dell’aggressore e della bicicletta non c’era più traccia. «Sono andato subito sul posto e quando sono arrivato c’era anche la polizia. Mi sono sincerato prima di tutto delle condizioni del giovane aggredito e non nego di essere amareggiato di quanto accaduto. Essere rapinati alle nove di sera, della propria bicicletta mentre si lavora è davvero un brutto episodio. La cosa più importante, ci siamo sentiti anche, è che l’aggressione non abbia comportato serie conseguenze fisiche. Rimane comunque lo spavento. Non è un bel segnale ma è certo un segno dei tempi. In un contesto in cui tutto è deserto, in giro ci sono solo disperati o più disperati di altri, persone quindi più portate a delinquere».