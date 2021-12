Dopo il successo del 2020, ecco "Scatole di Natale 2021"

Torna anche quest’anno il progetto “Scatole di Natale Padova”: nato lo scorso anno in sole 24 ore, il progetto ha incontrato una partecipazione incredibile, mettendo in pochissimo tempo in rete individui, associazioni, organizzazioni, tutti uniti senza colori o bandiere nel comune intento di donare un sorriso a chi è più in difficoltà, giungendo ad un risultato in termini di numeri ben al di là di quanto si potesse pensare: 10.891 le scatole raccolte e consegnate a 72 Associazioni beneficiarie che a loro volta si sono occupate di distribuirle ai più bisognosi. L’idea iniziale, nata a Milano grazie una privata cittadina, invita a regalare un momento di serenità a persone con disagi, senza fissa dimora, sole ed è replicabile liberamente. E’ nato così il progetto padovano, dalla volontà di un gruppo di amiche che hanno deciso di replicare l’esperienza affidandosi alla ricca rete veneta di associazioni – Padova non per niente è Capitale Europea del Volontariato 2020 . Lo scorso mese di novembre sono state molte le richieste giunte alla pagina Facebook Scatole di Natale Padova di ripetere l’esperienza: è così che Giorgia Dragotto, Daria Fallido, Glenda Spiller, Sara Zanferrari e l’associazione Orto di Marco hanno accolto l’invito e si sono rimessi in gioco anche per il Natale 2021.

Come funziona il progetto? In una semplice scatola da scarpe inserire:

1 cosa che tenga caldo (guanti, sciarpa, scaldacollo, cappellino, maglione, coperta ecc.)

1 cosa golosa (caramelle, cioccolata, mandorlato ecc)

1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite colorate ecc.)

1 prodotto di bellezza *(crema idratante, bagno schiuma, profumo, dentifricio o uno spazzolino per bambini ecc.)

1 biglietto con parole gentili... perché le parole fanno bene al cuore

Una volta raccolto tutto, incartare la scatola, decorarla e scrivere in un angolo il destinatario (donna, uomo o bambino/a e fascia età)

Dove consegnare le scatole: nella pagina Facebook www.facebook.com/scatoledinatalepadova sono pubblicati i riferimenti dei 51 PUNTI DI RACCOLTA, che coprono un po’ di zone “chiave” dalla città e della provincia, in modo che i donatori non debbano fare troppa strada. Si tratta di privati cittadini, Associazioni, Scuole e attività commerciali che hanno deciso di mettersi a disposizione per raccogliere e controllare le scatole in arrivo.«Padova si è dimostrata e si dimostrerà ancora una volta ricca di solidarietà – commentano Giorgia Dragotto, Daria Fallido, Glenda Spiller, Sara Zanferrari e Antonella Carraro presidente Associazione Orto di Marco– Quest’anno abbiamo potuto contare sull’esperienza precedente per organizzare un po’ più in dettaglio e con maggior tempo tutto il processo, che non è semplicissimo, visti i numeri e l’importanza e le aspettative della città. Siamo felici della partecipazione che sta arrivando e speriamo che in tanti si sentano parte di un Natale solidale, dove nessuno viene lasciato indietro. Noi ce la metteremo tutta».