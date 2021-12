Rifiuta le cure per il Covid, trovato morto nella sua casa a Salboro

Morto in casa dopo aver rifiutato di curare il Covid. Lo hanno trovato domenica sera 5 dicembre gli agenti di polizia, dopo le segnalazioni ricevute dai vicini di casa che non sentivano più rumori provenienti dall'appartamento a Salboro. Lui era un 47enne padovano M.G. che da alcune settimane aveva contratto il virus, ma sembra avesse respinto le cure anche dopo l'invio di un'ambulanza a casa sua. L'uomo, che viveva da solo, era convinto infatti di poter guarire autonomamente, ma la la situazione invece è peggiorata improvvisamente. I vicini che hanno segnalato erano molto preoccupati per lui, lo sentivano tossire spesso e sembra abbiano assistito anche al rifiuto delle cure quando sono arrivati gli operatori negli scorsi giorni. Ora il cadavere del 47 si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà la procura a stabilire se aprire un fascicolo per indagare sul caso.