Bruciavano i rifiuti e li sotterravano nei campi: nei guai due dipendenti di un'impresa agricola

Volevano far sparire gli "scarti" della ristrutturazione: i carabinieri Forestale di Montegrotto e Monselice - coadiuvati dai colleghi della stazione di Lozzo Atestino - sono intervenuti nelle campagne del comune della Bassa Padovana, dove hanno sorpreso due dipendenti di un'impresa agricola (un italiano e un albanese) che stavano sotterrando rifiuti speciali derivanti da alcuni lavori edili relativi al rifacimento dei capannoni destinati ad allevamento.

I fatti

Quando i militari dell'Arma sono intervenuti hanno notato che in un’area dell’azienda agricola era stata realizzata una buca profonda due metri e larga 7: al suo interno erano stati riversati calcinacci, strisce di guaina bituminosa, pannelli in vetroresina e rifiuti plastici in attesa di essere poi ricoperti con della terra. È scattata quindi un'ispezione più approfondita, e nelle vicinanze i carabinieri hanno notato che dal terreno fuoriuscivano alcuni lembi di teli plastici e altri rifiuti. Una volta avvicinatisi hanno subito sentito un forte odore acre, tipico di plastica bruciata, e smuovendo con degli strumenti agricoli i primi strati di terra hanno scoperto che erano stati sepolti dei rifiuti ancora fumanti. L’area di circa 600 metri quadrati, in attesa delle direttive della Procura di Rovigo, è stata posta sotto sequestro e i due responsabili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di combustione illecita di rifiuti e smaltimento illecito mediante interramento. Attualmente sono in corso ulteriori indagini che vedono il significativo contributo dell’Arpav di Padova anche per verificare le potenzialità inquinanti e pericolose dei rifiuti sepolti.