Asta deserta: rimane invenduta la villa di Freddy Sorgato

Poco più di un anno fa, la casa di Freddy Sorgato era stata messa all’asta e una giovane sembrava poterne diventare la nuova padrona. La donna si era aggiudicata la villa per circa 260mila euro. Quel denaro sarebbe stato destinato alla famiglia di Isabella Noventa, morta uccisa dallo stesso Freddy e dalla sorella Debora esattamente in quella casa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016.

Villa

Per qualche imprecisato contrattempo però la giovane che si era aggiudicata la villa non ha potuto portare a termine l’operazione. Così nella mattinata di giovedì 9 ottobre si è tenuta una nuova asta che è però andata deserta. La cancelleria del tribunale dovrà così indire una nuova asta. Il valore dell’immobile è di 341mila euro, la base d’asta di partenza è di 255mila euro.

Risarcimento

A stabilire che i proventi di quella vendita debbano andare al fratello di Isabella, Paolo Noventa, la madre intanto è deceduta, sono stati i giudici di primo e secondo grado. Ora si in attesa della Cassazione, fissata per il 18 novembre prossimo. Freddy Sorgato e la sorella Debora sono stati condannati a 30 anni per quell’omicidio. Altri 16 anni sono stati dati all’amica e complice, Manuela Cacco.