"Rinascita", il nuovo murales dell'Arcella

All’angolo tra via Cairoli e via Bixio è stato inaugurato il murales “Rinascita”. Oggi 8 novembre erano presenti l’assessora Marta Nalin, il consigliere comunale Marco Sangati, Pablo Rolle, vicepresidente associazione Arcellatown e presidente de Le Mille e Un’Arcella, il dott. Trevisan, proprietario dei muri su cui è stata realizzata l’opera, i rappresentanti di Banca Etica e l’artista che ha realizzato l’opera, in arte “Shine Art”