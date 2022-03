Caro prezzi, Zaia: «Il tempo delle parole è finito, urgono immediati interventi d’emergenza»

«Il tempo delle parole è finito. Urgono immediati interventi d’emergenza per fronteggiare i rincari che stanno colpendo praticamente tutti i settori e, alla fine, la gente, consumatrice finale di ogni prodotto industriale, artigiano, agroalimentare. Il grido di dolore degli autotrasportatori e della Cna del Veneto è quello di tutta Italia»: con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia sostiene l’ennesimo allarme lanciato oggi dall’autotrasporto veneto e dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani regionale.

Zaia

Aggiunge Zaia: «Occorre diminuire subito, e in maniera drastica, i costi energetici, a cominciare dal carburante agendo su ogni leva possibile: da interventi significativi sulle accise a indagini ed eventuali provvedimenti intransigenti sulla speculazione che, ormai è evidente, si è scatenata ad ogni livello. Necessario anche, come chiede la Cna, attivare subito la cassa integrazione per le imprese che non riescono ad approvvigionarsi delle materie prime o sono costrette a farlo a prezzi fuori mercato. Senza interventi coordinati non se ne esce, e non se ne esce nemmeno senza una strategia che guardi all’immediato, ma anche al futuro. Dopo i sostegni per superare la contingenza, che rischiano di essere tardivi dopo 21 giorni di guerra bisogna rivedere urgentemente l’intero impianto del Pnrr per destinare i fondi alle imprese e alle famiglie, prima che a obbiettivi che sono stati stravolti dagli avvenimenti e non sono più praticabili. Anche l’agroalimentare è stato fatto sprofondare in una tremenda crisi, e anche in questo caso servono interventi urgenti di sostegno alle produzioni, i cui costi ricadono alla fine sulle tavole della gente comune, ma anche uno sguardo di prospettiva: la Pac, Politica Agricola Comunitaria, è stata delineata addirittura prima del Covid e ora va profondamente rivista, facendo presto e bene».