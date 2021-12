Ospedale di Schiavonia, rinviata la manifestazione del 26 dicembre organizzata dai sindaci della Bassa

Salta la protesta dei 44 sindaci della Bassa Padovana prevista per domenica 26 dicembre all'ospedale di Schiavonia.

Rinvio

A darne notizia è il Comune di Este: «Visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.52 del 23 dicembre 2021, nel quale, tra le numerose misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, è previsto il divieto di eventi che implichino assembramenti in spazi all’aperto, e considerato l’aumento dei contagi, la manifestazione “Stop al Covid Hospital” prevista per il 26 dicembre 2021 è rinviata in data da destinarsi».