Ha problemi con la fornitura di gas per un errore di contabilità, 76enne chiede aiuto ai carabinieri

Gli hanno staccato il riscaldamento nonostante avesse pagato tutte le fatture regolarmente. Non venendo a capo del problema, ha chiesto aiuto ai carabinieri.

La richiesta

Nella mattinata di lunedì 11 gennaio un 76enne di Padova che vive in un appartamento Ater si è presentato presso la stazione dei carabinieri di via Rismondo perché non riusciva a risolvere un problema con l’azienda di fornitura del gas. A quest’ultima, probabilmente per un errore di contabilità, l’anziano risultava inadempiente ma il 76enne ha mostrato al maresciallo tutte le ricevute dei pagamenti effettuati. La società aveva staccato la fornitura del gas, lasciando l’uomo, già con problemi di salute, al freddo per tutto il fine settimana. Il maresciallo dei carabinieri ha contattato il gestore del servizio e risolto l’equivoco. Quando l’anziano ha cominciato a sentire che la casa tornava a scaldarsi è andato di nuovo al comando per ringraziare il maresciallo di persona.