Rischio Salmonella in 10 comuni della provincia. Obbligo di bollire l'acqua potabile

«È stata riscontrata la presenza di salmonella in un campione eseguito da Acque Venete del 3 novembre in uscita dalla Centrale di Anguillara. Sta per essere rilasciata un’ ordinanza in merito per tutti i nostri comuni legati alla centrale di Anguillara Veneta». Così scrive il sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana. Nel frattempo le ordinanze sono iniziate a fioccare e per precauzione, fino a nuovo ordine, l’ acqua potabile dell’acquedotto deve essere bollita per almeno 20 minuti . L’ordinanza è scattata anche a Bagnoli di Sopra e Conselve, dove i sindaci hanno invitato tutti alla massima prudenza.

Dove

L’acqua del rubinetto dovrà essere utilizzata, a scopo potabile, solo previa bollitura, per i residenti dei Comuni di Anguillara Veneta, Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Pozzonovo, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano. A stabilirlo è l’ordinanza emanata dai sindaci dei 10 Comuni padovani. Il motivo di questa misura, presa in via del tutto cautelare, è che è stata riscontrata la presenza di salmonella in un campione di acqua proveniente dalla centrale di Anguillara Veneta, prelevato da Arpav. L’ordinanza resterà in vigore fino a quando non arriverà il referto relativo a un nuovo campione. Per la particolarità del parametro, saranno necessari 4-5 giorni prima di avere l’esito. Con la comunicazione di esito negativo per quanto riguarda la presenza di salmonella, l’ordinanza perderà di efficacia e sarà possibile ricominciare normalmente a utilizzare l’acqua dell’acquedotto per bere e per gli scopi alimentari.