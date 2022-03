Nella rissa tra baby gang spunta anche un coltello: i protagonisti hanno dai 10 ai 13 anni

Le baby gang non sono una priorità del centro di Padova: suona l'allarme in provincia per giovanissimi che seminano il panico con i loro episodi violenti.

I fatti

Succede a Noventa Padovana: come riporta "Il Gazzettino" ragazzini tra i 10 e i 13 anni hanno praticamente preso il possesso dell'area verde di via Salata, rendendosi protagonisti di una serie di episodi violenti. L'ultimo domenica pomeriggio: stando alle testimonianze non solo tra i giovanissimi sono volate offese e spintoni, ma sarebbe addirittura spuntato (stando a quanto scritto dal quotidiano locale) un coltello. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, che hanno identificato i protagonisti dell'alterco: già previsto un potenziamento dei controlli per evitare altri problemi.