Scatenano una rissa fuori dall'enoteca, Daspo Willy per tutti e tre

Padre e figlio, assieme a un altro uomo, hanno scatenato una rissa fuori da un bar. Il questore ha deciso di adottare per tutti e tre un Daspo Willy.

Il Daspo Willy

Mercoledì 9 febbraio il questore Antonio Sbordone ha adottato tre provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di tre italiani di 55, 22 e 34 anni, due dei quali sono padre e figlio. I tre la sera di sabato 5 febbraio si sono azzuffati di fronte a un’enoteca in via Madonna della Salute. I carabinieri quella sera li avevano arrestati. Ora, con il Daspo Willy, per due anni non potranno avvicinarsi a nessun pubblico esercizio di tutta la provincia di Padova.