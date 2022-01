Colpito alla testa con una bottiglia di vetro al culmine di una rissa: violenza notturna nella Bassa

Si sono precipitati sul posto, ma gli aggressori erano già fuggiti a gambe levate: i carabinieri di Monselice stanno indagando su una rissa in cui ha avuto la peggio un 29enne di Pozzonovo, colpito alla testa con una bottiglia di vetro e costretto a recarsi in ospedale (prognosi di 8 giorni).

I fatti

È successo nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio in piazza Mazzini a Monselice, nelle vicinanze di un bar: la rissa sarebbe sfociata per futili motivi e provocata da alcuni giovani nordafricani, i quali si sono dileguati in fretta e furia anticipando l'arrivo dei militari dell'Arma. Le indagini sono in corso, con i carabinieri che ricorreranno anche all'analisi delle telecamere di videosorveglianza per identificare i colpevoli.