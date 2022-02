Picchiato e lasciato in un fossato con ferite al volto: denunciati i due aggressori

Dai pugni alla fuga. Ma che non è durata per molto: i carabinieri della stazione di Borgo Veneto - coadiuvati dall'equipaggio dell'aliquota radiomobile di Este, hanno denunciato un 21enne e un 35enne, entrambi di origini marocchine e senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale e per soggiorno illegale nel territorio dello stato italiano.

I fatti

Tutto ha inizio nella tarda serata di venerdì 18 febbraio a Borgo Veneto, quando i militari dell'Arma intervengono all'esterno del bar "Mezza Tappa" dove era stata segnalata una rissa tra tre extracomunitari. Cercando nelle vicinanze del locale, infatti, i carabinieri trovano all'interno di un canale di scolo idrico un 25enne anch'esso marocchino che, in evidente stato di ubriachezza, presenta alcune ferite al volto: viene dunque chiamato il Suem 118, con i sanitari che portano il giovane all'ospedale di Schiavonia per le cure del caso. I militari proseguono le ricerche degli altri due uomini, e li trovano poco dopo nelle vicinanze del bar "Art Café" a Saletto: entrambi ubriachi e con evidenti segni di una recente colluttazione, il 21enne e il 35enne oppongono resistenza salvo venire prontamente bloccati.