Rissa tra fratelli in pieno centro, uno dei due aveva importunato una ragazza

Se le sono date di santa ragione in pieno centro a Padova. Due fratelli hanno litigato perché uno dei due ha importunato una ragazza seduta al bar.

Il fatto

Non erano ancora le 21 di sabato 28 maggio quando al 113 è arrivata la segnalazione di una rissa. Gli agenti hanno visto una gran confusione tra Galleria Tito Livio e la Chiesa dei Servi, tanti giovani fuggivano mentre altri due si stavano picchiando. I poliziotti li hanno bloccati e fatti calmare, per poi chiedere spiegazioni. Erano due fratelli originari dell'Ecuador di 30 e 27 anni, entrambi riportavano ferite al volto. Uno dei due poco prima aveva importunato una ragazza seduta al plateatico di un bar e il fratello si era arrabbiato. Rabbia che ancora non era passata. Nei confronti dei poliziotti hanno mantenuto un atteggiamento aggressivo e uno dei due ha sferrato un pugno al braccio di un agente. Una volta dentro l'auto di servizio ha continuato a dimenarsi tirando calci. Il 27enne, quindi, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e il tribunale ha stabilito per lui gli arresti domiciliari. Entrambi i fratelli sono stati denunciati per rissa, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.