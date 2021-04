Zuffa in galleria San Carlo tra un vigilantes e due minorenni: un ferito

Il parapiglia si è verificato domenica verso le 13: sul posto le volanti della polizia. Il giovane è stato medicato in ospedale e trasferito con l'amico in una comunità protetta

Rissa domenica pomeriggio in Galleria San Carlo con una zuffa tra un vigilantes in servizio e due minorenni di origini tunisine. Secondo quanto racclto dalla polizia attorno all'ora di pranzo il dipendente della ditta di sicurezza è stato chiamato dal titolare del mini market (gestione cinese) che si trova di fronte a Coin.

La zuffa

I due giovani sarebbero voluti entrare insieme all'interno del supermarket ma le norme anti Covid lo impediscono. A quel punto uno dei due ragazzi sarebbe andato in escandescenza ed è scoppiata la rissa. Nel tentativo di bloccare il minorenne il vigilantes gli avrebbe rotto un dente. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia: il diciassettenne è stato trasferito in ospedale per le medicazioni. Entrambi i ragazzini sono stati quindi affidati a una comunità protetta.