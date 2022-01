Rissa in Prà, Bonavina: «Il Covid ha fatto la sua parte, ma servono provvedimenti forti»

L'assessore alla sicurezza analizza l'episodio di sabato pomeriggio, che ha coinvolto una cinquantina di adolescenti: «La maggior parte non sono residenti a Padova. Mi auguro che non possano più tornarci»

Si erano dati appuntamento sull'isola Memmia per scontrarsi in quella che avrebbe potuto degenerare in una rissa. Ma la polizia è venuta a saperlo e li ha bloccati. Tutti i ragazzi sono stati identificati. Un fenomeno che in passato già esisteva a Padova, smorzato poi dai vari lockdown dovuti all'emergenza sanitaria, ma che torna a far parlare in città del rischio baby gang.