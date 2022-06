Lite in un locale di Chiesanuova, prende a bottigliate un cliente e un addetto alla sicurezza

Questa notte, intorno alle 4, le volanti della polizia sono intervenute in via dei Colli dopo aver ricevuto una segnalazione di una lite in corso nei pressi di un locale della zona. Sul posto è stato poi accertato dagli agenti che alcuni cittadini si erano avvicinati al locale aggredendo un addetto alla sicurezza e alcuni clienti che si trovavano all’esterno, per poi fuggire a bordo di un’autovettura. L’auto, prontamente intercettata dai poliziotti, è stata fermata ed uno degli uomini - gli altro sono tutti fuggiti a piedi in diverse direzioni - è stato bloccato. L’uomo, regolare sul territorio, ha 25 anni, ed è stato arrestato per lesioni aggravate in concorso. Con se aveva anche un tirapugni, mentre all’interno dell’autovettura a lui intestata sono stati ritrovati e sequestrati un manganello telescopico in metallo e dei sassi. L’addetto alla sicurezza del locale ed un cliente, colpito con una bottigliata in testa, hanno riportato lesioni per 7 giorni.