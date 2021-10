Rissa fuori da un locale, otto denunciati dai carabinieri: 4 sono padovani

I carabinieri della stazione di Riese Pio X (Treviso) hanno identificato le otto persone ritenute responsabili della rissa avvenuta nella serata del 6 giugno scorso all’interno di un locale estivo di Loria (Treviso). Erano le 22.30 circa quando due gruppi contrapposti di giovani teenager, quattro dei quali padovani, dopo alcuni sguardi di troppo, per futili motivi passavano alle vie di fatto.

La rissa

All’arrivo dei militari dell’Arma era stato inizialmente identificato uno dei partecipanti, uno studente del Padovano, cui i sanitari dell’ospedale di Cittadella avevano diagnosticato la rottura scomposta delle ossa nasali e la frattura della mascella, giudicandolo guaribile in 15 giorni. Il ferito, unitamente ad altri tre giovani del Padovano, era stato affrontato da quattro contendenti, originari del Bassanese e di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Per tutti i giovani è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di rissa.