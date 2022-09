Rissa a colpi di mazza da baseball in zona stazione finisce con 2 arresti

Rissa a colpi di mazza da baseball nei pressi della stazione. Finisce con due arresti e due persone al pronto soccorso. E' successo ieri sera ,17 settembre, vicino ad uno dei negozi nel piazzale, dove due persone di 31 e 22 anni hanno aggredito con la mazza da baseball il proprietario dell'attività e il suo collaboratore, dopo aver provato a rapinarli e rubare il contenuto del registratore di cassa. Tutti e quattro i protagonisti della vicenda provengono dal Bangladesh. I carabinieri sono intervenuti colgloendoli in flagranza, ma i due sono scappiati a piedi tra i vicoli attorno ala stazione. Fuga che eprò è durata poco. Il negoziante e il suo dipendente sono dovuti ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso, dopo aver riportato entrambi delle lesioni lievi, mentre gli arrestati, a cui ovviamente è stata sequestrata la mazza da baseball, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria. Ora dovranno rispondere di tentata rapina aggravata e lesioni.