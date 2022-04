Si affrontano in una rissa con pezzi di vetro e spranghe

Verso le 21 di sabato 9 aprile, una decina di giovani si sono affrontati in una rissa. L'episodio è avvenuto in piazza della Vecchia, nel quartiere Arcella. A innescare la rissa presumibilmente futili motivi. E' stato impossibile per i residenti non sentire gli schiamazzi e i rumori che arrivavano dalla piazza, tanto che sono stati loro a chiamare la Polizia.

Risse

L'intervento delle volanti ha innescato un fuggi fuggi generale. Per terra sono rimasti cocci di bottiglia e altri oggetti usati per offendere. Sempre durante quella stessa serata si è verificato un altro fatto violento. In via Fra Paolo Sarpi infatti, al circolo Fishmarket un addetto alla sicurezza è stato pestato da due giovani, presumibilmente spagnoli. Il giovane addetto è stato condotto in ospedale tanto brutalmente è stato colpito.