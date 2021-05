Caos in piazza Duomo, un gruppo di ragazzi si scaglia contro camerieri e forze dell'ordine: il video

Era un sabato in cui tutto stava filando liscio. Alle 20, invece, il fattaccio: ennesima rissa in piazza Duomo.

I fatti

Il parapiglia è scoppiato dopo che una ragazza, probabilmente alterata da alcol o droghe, ha iniziato a tirare calci contro le vetrine dei negozi chiusi e a disturbare le persone presenti in zona, tra cui gli avventori del bar Gancino. L'addetto alla sicurezza è quindi intervenuto per cercare di calmarla con le buone, ma in quel momento sono comparsi gli amici della giovane, che prima si sono scagliati minacciosamente nei confronti dei camerieri e quindi contro gli agenti della polizia locale. L'intervento delle forze dell'ordine ha poi consentito di fermare e identificare i responsabili della rissa e a riportare la calma in piazza.

Il video

Fabrizio Boron, consigliere regionale, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video con le fasi più concitate del parapiglia: