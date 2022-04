Schiamazzi e risse in piazza Duomo anche a Pasqua: in frantumi la vetrata di un'osteria

Non c'è pace per negozianti e residenti a Padova nell'area tra il Duomo e le vie limitrofe del Ghetto: la serata di sabato ha visto infatti gruppi di giovanissimi seminare il panico.

I fatti

Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 21.30, quando - come riporta "Il Gazzettino" - un ragazzo in preda ai fumi dell'alcol ha iniziato a vomitare e urlare tra piazza del Duomo e via Obizzi, provando a entrare anche in due bar del Ghetto. Non è stato però l'unico episodio: un principio di rissa si è sviluppato nella medesima area, con tanto di giovane scaraventato contro la saracinesca di un negozio all'angolo tra via Obizzi e via Soncin, mentre all'Antica osteria del Capo è andata in frantumi la vetrata della porta d'ingresso. A essere fermato da carabinieri e polizia è stato il ragazzo che aveva creato scompiglio a inizio serato, il quale si è processato innocente riguardo all'atto vandalico affermando di essere anche stato aggredito da due nordafricani prima di essere portato in ospedale per le cure del caso.