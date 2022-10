Rissa in piazza Duomo finisce con qualche graffio e due ventenni denunciati

Un'altra rissa in piazza Duomo, finita stavolta solo con qualche graffio e due denunce. Continua la controffensiva della Polizia di Padova contro il degrado e lo spaccio di stupefacenti. Nel fine settimana sono stati disposti e coordinati dalla Questura dei servizi straordinari di controllo e repressione, con l’impiego delle Volanti, del personale della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto, nonché di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

I risultati

Nel corso dei predetti servizi, finalizzati proprio ad individuare quei soggetti autori, generalmente, di reati di microcriminalità, in particolare nelle zone più centrali della città, sono stati effettuati 3 Posti di Controllo con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Veneto lungo le principali vie di collegamento con il centro, nel corso dei quali sono stati controllati 19 autoveicoli e 34 persone, di cui 11 straniere e 13 con precedenti di polizia a carico. Nel pomeriggio i controlli si sono concentrati nel “comparto piazze” (Erbe, Frutta, Signori, Duomo, via Roma), in Prato della Valle e nella zona della Stazione Ferroviaria portando all’identificazione di 42 persone, di cui 30 minori, 6 con precedenti e 17 stranieri. Nell’ambito dei servizi di prevenzione generale sono state identificate 212 persone di cui 86 straniere e 69 con precedenti; 65 i veicoli sottoposti ad accertamenti durante 3 Posti di Controllo effettuati in zona Industriale.

Piazza Duomo

Durante il servizio nelle piazze cittadine, inoltre, sempre nella serata di ieri, gli agenti in divisa sono intervenuti intorno all’una, in piazza Duomo, per segnalazione di numerose persone che litigavano. Sul posto le Volanti hanno rintracciato due italiani, classe 2001 e ’99, con dei graffi sul volto. A seguito degli accertamenti esperiti presso la Centrale Operativa della Questura, anche attraverso la visione delle telecamere cittadine, si è potuto constatare il loro coinvolgimento nella rissa con altri 3 soggetti, motivo per cui i due sono stati denunciati.