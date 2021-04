Rissa tra ragazzini in piazzetta Forzatè: interviene la polizia

Nel pomeriggio di lunedì le volanti sono accorse in piazzetta Forzatè per la segnalazione di una rissa tra giovani

Nel primo giorno in cui Padova, come il resto del Veneto, è tornata in zona gialla, (lunedì 26 aprile), la polizia è dovuta intervenire nel tardo pomeriggio in piazzetta Forzatè in centro dopo che i residenti avevano segnalato una rissa tra ragazzini, per lo più stranieri, che avevano iniziato una zuffa per futili motivi.

Risse e spaccio

Stando alle immagini il gruppo, una ventina di persone ma due in particolare le più agitate, se le sarebbe date di santa ragione per qualche minuto fino a quando sul posto non sono accorse le forze dell'ordine. L'arrivo delle volanti ha provocato un fuggi fuggi generale. Nella zona, di recente ma anche negli anni scorsi, sono stati segnalati diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.