Rissa sventata in Prato, il prefetto Grassi: «Disagio giovanile su cui aprire un tavolo»

Durante il Cosp di oggi 17 gennaio, si è èarlato anche delle baby gang, dopo la vicenda di sabato pomeriggio in Prato della Valle. Il prefetto Raffaele Grassi ha assicurato che ci sarà una capillare azione info-investigativa per prevenire episodi di questo tipo. «Intendo congratularmi con il Questore e le Forze dell’ordine per aver sventato una rissa tra gruppi contrapposti di giovani che, per tale scopo, si erano dati appuntamento a Prato della Valle lo scorso sabato.



Il fenomeno - che non classificherei come “baby-gang” poiché con tale definizione si intendono quelle organizzazioni aventi ruoli e strutture ben definite con programmi criminali diversificati - non va assolutamente sottovalutato e abbiamo previsto un eventuale allargamento del tavolo con la presenza di tutti gli attori istituzionali preposti ad affrontare l’argomento, che non riguarda solo l’ordine e la sicurezza pubblica, ma soprattutto investe aspetti sociali, come il forte disagio giovanile, acuito anche dalla pandemia che stiamo vivendo».