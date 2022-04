Risse e aggressioni tra giovanissimi, vertice in Prefettura per monitorare il problema

Per motivi diversi, ma altrettanto preoccupanti dato che riguardano dei giovanissimi: destano preoccupazione le due aggressioni verificatesi tra sabato e domenica in piazzale Stazione a Padova e ad Este, tanto che saranno al centro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in programma domani in Prefettura a Padova.

Stazione

Continua la caccia al branco responsabile dell'agguato a un 19enne di origini kosovare all'interno del fast food McDonald's: una ventina di ragazzi nordafricani hanno circondato il giovane per vendicarsi del diverbio di cui era stato protagonista, sfregiandolo gravemente al volto con un coltello tanto che - come riferisce "Il Gazzettino" - ha riportato un taglio profondo che necessiterà dell'intervento del chirurgo plastico avendo lesionato anche parte della muscolatura della guancia (con prognosi di 30 giorni). Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili.

Este

Svolta, invece, a Este: si è costituito un 21enne di origini marocchine, il quale avrebbe accoltellato all'addome un 17enne nel bagno del bar Venti10 in pieno centro nella tarda serata di sabato 2 aprile dopo essere stato accusato di avergli rubato il portafogli. Andrà verificato se le loro versioni dei fatti coincidono o se ci sono discrepanze.