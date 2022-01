Risse tra giovani, nuovo episodio in pieno centro: sale la preoccupazione

Alcuni si riescono a evitare grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine, ma altri nascono spontaneamente. E sempre più spesso: nuovo pestaggio tra ragazzi in centro a Padova.

Risse

A darne notizia è "Il Mattino di Padova", che riporta di una rissa scoppiata per futili motivi tra alcuni giovani in via Dante - a pochissimi metri da piazza dei Signori - nella tarda serata di sabato, con pugni e calci prima del "rompete le righe". Un episodio che fa seguito a quelli di due sabati fa in Prato della Valle, con centinaia di ragazzi pronti alla rissa (scongiurata però dalla polizia di Stato), e a quello di sabato scorso nella zona dei fast food in piazzale Stazione. Un escalation di violenza che preoccupa, tanto che l'argomento verrà trattato nel corso del prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, mentre la Questura potenzierà i controlli anche sui mezzi pubblici.