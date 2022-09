Nuovo weekend di controlli serrati nelle piazze: la decisione del Cosp

L'argomento principe? Le risse, inevitabilmente: si è parlato soprattutto di questo in occasione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura ieri, mercoledì 21 settembre, e che ha visto la partecipazione dei principali rappresentanti di forze dell'ordine e Comune.

Cosp

Sensibile al tema, il Prefetto Raffaele Grassi ha voluto porre l'accento sugli episodi di violenza occorsi nelle ultime due settimane, partendo dalla rissa in piazza Duomo, con giovani stranieri a torso nudo che si sono presi a bottigliate nella tarda serata di sabato 10 settembre scatenando un fuggi fuggi generale. Senza dimenticare sia quanto accaduto lunedì sera, quando un 37enne di origini marocchine è stato aggredito a calci e pugni da alcuni connazionali in Corso del Popolo dopo una discussione nata per futili motivi, che il tentativo di rapina a colpi di mazza da baseball in zona Arcella, alle spalle della stazione. Fatti incresciosi che già lo scorso weekend avevano portato al potenziamento dei controlli interforze (a scopo prevalentemente preventivo) nel comparto piazze, e che alla luce dell'efficacia verranno ripetuti anche in questo fine settimana: questa la decisione presa in occasione del Cosp