«Abbiamo trovato una soluzione per la ristrutturazione del Conservatorio»: l'annuncio di Giordani

«Abbiamo trovato una soluzione per la ristrutturazione e l'ampliamento del Conservatorio»: l'annuncio arriva nella tarda mattinata di sabato, ed è firmato Sergio Giordani.

Conservatorio

Il sindaco di Padova spiega tutto nel dettaglio nella Sala Giunta di Palazzo Moroni: «Abbiamo convinto Banca Intesa a investire sulla ristrutturazione dei 2.400 metri quadri del Conservatorio, che verranno anche raddoppiati: Banca Intesa metterà un milione e 800mila euro, mentre lo Stato ha già messo un milione di euro. Ci vorranno due anni di lavoro, e in questo periodo dobbiamo trovare uno spazio per spostare tutti i 900 studenti e i cento professori: abbiamo due sedi alternative, dobbiamo scegliere qual è la migliore. I lavori inizieranno a primavera, e ne sono felice perché mi piangeva il cuore a vedere il Conservatorio Pollini in condizioni di totale disagio quindi dobbiamo fare prestissimo. In cambio Banca Intesa chiederà un affitto di 89mila euro e avrà il resto di Palazzo Foscarini per creare una loro sede istituzionale».