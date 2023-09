Ritirano la patente al figlio ubriaco, lui va a prenderlo con il doppio del tasso alcolemico

Va a recuperare il figlio a cui è stata tolta la patente e la tolgono anche al padre. La scorsa notte, la Sezione Polizia Stradale di Padova e il distaccamento di Piove di Sacco, sono stati impegnati nei controlli volti all'accertamento dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. Il dispositivo di controllo è stato effettuato in Via San Marco. Sono stai 23 i conducenti controllati e 7 i documenti ritirati. Episodio curioso durante i controlli è avvenuto quando, ritirata la patente ad un ragazzo trentenne, con un tasso alcolico pari a 0.62, il padre è giunto sul posto per recuperare il figlio e farsi affidare il veicolo. Come di norma, è stato controllato il tasso alcolemico del genitore, poi risultato di gran lunga superiore a quello del figlio, 1.10, quasi il doppio ed è scattato anche per lui il ritiro della patente. Altri 5 sono stati denunciati per lo stesso motivi, tra cui un grafico pubblicitario che si ritirava dopo una cena a casa da amici un pizzaiolo e un cameriere dopo il lavoro e un infermiere che proveniva da un locale notturno.