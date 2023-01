Controlli contro le stragi del sabato sera, la stradale ritira 7 patenti

Sono state 7 le patenti ritirate la scorsa notte durante i controlli della polizia stradale per contrastare le stragi del sabato sera. Nel corso del servizio, che si è svolto a Saonara e in Via Venezia, coordinato dalla Sezione della Polizia Stradale di Padova, sono state identificate 41 persone a bordo di veicoli, sono state ritirate 7 patenti di guida e una persona è stata tratta in arresto. In via Venezia, nel corso dell'attività, è stato controllato un veicolo a bordo del quale il passeggero aveva anche 66 grammi di hashish, successivamente sottoposta a sequestro. L’uomo, 25enne di origini tunisine, con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i sette a cui è stata sospesa la patente un ventunenne e un 23enne, ma con il tasso alcolico più alto (1,33) è stato trovato un uomo di 57 anni.