Beccati al volante dopo aver alzato troppo il gomito: patente ritirata per tre automobilisti alticci

I controlli a tappeto nell'area termale hanno dato i risultati sperati: i carabinieri della compagnia di Abano Terme - con il supporto di un'unità cinofila del nucleo carabinieri di Torreglia - hanno denunciato tre giovani per guida in stato di ebbrezza e segnalato cinque ragazzi per possesso di sostanze stupefacenti.

I fatti

Tre, come detto, le persone a cui è stata ritirata la patente: si tratta di un 31enne di Albignasego, un 33enne di Montegrotto Terme e un 26enne di Este, trovati rispettivamente con 1,20, 1,08 e 1,07 g/l di alcol nel sangue. Inoltre, durante un controllo nel parco pubblico "Meridiana" di Bresseo di Teolo - più volte segnalato come luogo di aggregazione di giovani che non rispettavano le norme sul distanziamento fisico - i militari dell'Arma hanno controllato 5 ragazzi, tutti segnalati alla Prefettura di Padova perché trovati in possesso di 7,1 grammi di marijuana.