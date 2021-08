Centra sette auto parcheggiate in un colpo solo: lo "strike" costa al 21enne il ritiro della patente

Via Tortorini

Sette in un colpo solo: è finita male la nottata di M.H., 21enne di origini marocchine, che ha fatto "strike" con la sua auto.

I fatti

È successo nella notte tra sabato 21 e domenica 22 agosto in via Tortorini a Monselice: il giovane, neopatentato, era al volante della sua Volkswagen Golf quando ha perso il controllo del mezzo. Innescando una carambola: è andato infatti a cozzare contro quattro auto parcheggiate alla sua destra e contro altri tre veicoli fermi alla sua sinistra. L'etilometro a cui è stato sottoposto dai carabinieri della locale stazione ha segnato 0.48 g/l, e il 21enne è risultato positivo in quanto neopatentato.