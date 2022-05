Controlli per il contrasto delle stragi del sabato sera: 14 patenti ritirate in una sola notte

Per evitare le stragi del sabato sera: nella notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio sono stati effettuati controlli finalizzati all’accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti di auto, con particolare riferimento alla guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti.

Ritiro patenti

Nel corso del servizio, che si è svolto in via San Marco, coordinato dalla Sezione della Polizia Stradale di Padova, sono state identificate 94 persone a bordo di altrettanti veicoli e sono state ritirate 14 patenti di guida: tra loro anche un 20enne trovato con un tasso alcolemico di 0,24 g/l ma sanzionato in quanto neopatentato. Il tasso più elevato (1,40 g/l) è stato fatto registrare da una 31enne, che aveva trascorso la serata in un locale al pari di gran parte dei fermati.