Non riesce ad andare alle poste a ritirare la pensione: lo fanno i carabinieri per lui

Un 85enne, a causa di alcuni problemi di salute, non era in grado di andare a ritirare la pensione all'ufficio postale. La figlia, residente in un'altra regione, ha chiesto aiuto ai carabinieri

I problemi di salute e gli acciacchi tipici dell’età avanzata hanno reso a due anziani quasi impossibile l’impresa di andare all’ufficio postale per ritirare la pensione. Allora ci hanno pensato i carabinieri.

La vicenda

Nella mattinata di martedì 2 febbraio alla stazione dei carabinieri di Vo’ è arrivata una telefonata da parte di una donna: i suoi genitori sono anziani e a causa di alcuni problemi di salute non riuscivano ad andare a ritirare la pensione. Chiedeva aiuto perché lei risiede in un'altra regione. Tra carabinieri e Poste italiane c’è una convenzione che permette ai militari di dare una mano ai cittadini in difficoltà proprio in casi come questo. Così i carabinieri sono andati a casa dell’85enne e lo hanno aiutato a compilare la delega. Poi sono andati alle poste per ritirare la pensione e gliel’hanno consegnata poco dopo.