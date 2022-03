Rivela informazioni riservate su un'indagine a Domenico Mantoan: indagato colonnello dei Servizi

Ci mancava solo la spy story, verrebbe da dire. Una vicenda che coinvolge l'ex direttore della sanità veneta, Domenico Mantoan, coinvolge una figura importante dell'apparato di intelligence, il colonnello Massimo Stellato, capocentro di Padova dell’Aise e che tocca anche la Procura di Padova, da dove sarebbero usciti dei fascicoli che avrebbero dovuto essere segretissimi.

2020

Il 14 agosto 2020, a Brendola in provincia di Vicenza, Domenico Mantoan, ora presidente dell’Agenas (l’Agenzia nazionale per la Sanità regionale) avrebbe incontrato il colonnello Massimo Stellato, capocentro di Padova dell’Aise, i servizi segreti del Triveneto. Lo 007 avrebbe rivelato a Mantoan che la Procura di Padova stava conducendo accertamenti su di lui .

Contatti

Mantoan era davvero ascoltato e indagato dalla Procura, che stava portando avanti, pensavano in gran segreto ma come emerge non fu così, un’indagine su Azienda Zero. Gli investigatori si resero però conto dei tanti contatti tra Stellato e Mantoan. Sembra che Stellato fornisse a Mantoan notizie e documenti sull'inchiesta. Il colonnello è stato indagato per rivelazione del segreto istruttorio ma la domanda su chi fosse, da dentro la Procura, a fornire documenti e informazioni, rimangono. I carabinieri del Reparto operativo di Padova a casa del colonnello Stellato e nel suo ufficio hanno sequestrato documenti e cartelle, arrivando a un accordo con l’Aise, che su alcune carte oppone il «segreto di stato». Il fascicolo è stato trasferito a Vicenza.

Mantoan

Quell'estate era in corso anche un'altra inchiesta che coinvolgeva l'ex direttore generale della sanità veneta. Quella riguardante la morte di Cesare Tiveron, 71enne scooterista che il 13 settembre 2016 fu investito davanti all’ospedale Busonera dall’auto blu di Mantoan, guidata dal suo ex autista Angelo Faccini. Faccini è uscito dal processo con un patteggiamento e un risarcimento, mentre è ancora a processo Massimo Montisci, ex capo del Dipartimento di Medicina legale all’Università di Padova indagato per frode processuale e favoreggiamento.