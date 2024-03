Il Sappe: «Quella al Due Palazzi è stata violenza. Nessun razzismo nel nostro racconto»

«Confermo integralmente quel che è scritto nel nostro comunicato stampa, con buona pace del vostro collaboratore che invece afferma il contrario non si sa bene in base a cosa ed al quale suggerisco di ripassare le regole fondamentali della deontologia professionale, se egli è iscritto all’Ordine dei giornalisti». Scrive così Donato Capece, segretario generale Sappe, chiedendo la rettifica rispetto all'articolo sulla rivolta in carcere avvenuta il primo marzo

La rettifica

“E' vero due guardie si sono refertare con una prognosi di 7 giorni, che è indice comunque di qualcosa di non grave” scrive sul vostro giornale il giornalista. Dovrebbe allora sapere che, nelle oltre 200 carceri italiane, per adulti e minori, non lavorano “guardie“ ma appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Sarebbe grave se non sapesse che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha emanato, l’11 aprile 2013, un protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o ex detenuti noto come “Carta di Milano”. Richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei doveri del giornalista, con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità̀, nella Carta di Milano si fa espresso invito ai giornalisti a: usare termini appropriati nel definire il personale addetto alle carceri. Guardia (ma anche secondino o guardia carceraria) sono vetusti appellativi, per altro in disuso da decenni, con cui, fin troppo spesso, chi definisce gli agenti che operano nel sistema carcere».

“Una prognosi di 7 giorni è indice, comunque, di qualcosa di non grave”? Nella sua ignoranza (nell’accezione semantica del termine, ovviamente), il vostro collaboratore vorrebbe – chissà perché… - provare a ridimensionare fatti gravi e inaccettabili che hanno loro malgrado coinvolto appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che pressoché quotidianamente hanno a che fare con detenuti che mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza della sezione detentiva, che si confrontano a detenuti con in mano una o più lamette intrise di sangue, o con una padella piena di olio bollente tra le mani pronta per essere buttata in faccia all’operatore, o con un piede di tavolino in mano pronto ad essere scagliato contro un poliziotto. Io penso che chiunque, se “sentisse” sul proprio viso i pugni, le sberle, gli sputi che prendono i nostri Agenti in servizio dai detenuti più violenti e magari se fosse anche il bersaglio di lanci sconsiderati di candeggina, di sangue, feci ed urina, ne rimarrebbe segnato e sconvolto, a prescindere dal numero degli eventuali giorni di prognosi che gli dovessero poi prescrivere.

Ancora. Scrivere che “un sindacato di base approfitti di queste situazioni per alimentare oltre che gratuito razzismo anche tensioni di cui non si sente assolutamente il bisogno visto che già ce ne sono” è una vera e propria stupidaggine. Il razzismo esiste solamente nel suo pregiudizio ideologico. Forse il vostro collaboratore si è distratto e non sa dell’impegno assunto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del suo omologo albanese Ulsi Manja che consentirà il trasferimento, presso gli istituti di pena del Paese d’origine, dei detenuti albanesi oggi ristretti nelle carceri italiane. Ed un accordo analogo è previsto con la Romania. Da tempo il SAPPE denuncia la correlazione tra aumento degli eventi critici nelle carceri e presenza di detenuti stranieri. E’ sintomatico che negli ultimi vent’anni ci sia stata un'impennata dei detenuti stranieri nelle carceri italiane, che da una percentuale media del 15% negli anni '90 sono passati oggi ad essere quasi 19.000 rispetto alle circa 60mila presenze. Fare scontare agli immigrati condannati da un tribunale italiano con una sentenza irrevocabile la pena nelle carceri dei Paesi d'origine, come da tempo denuncia il SAPPE, può anche essere un forte deterrente nei confronti degli stranieri che delinquono in Italia. Il dato oggettivo è però un altro: le espulsioni di detenuti stranieri dall’Italia sono state fino ad oggi assai contenute, oserei dire impercettibili. Nel 2022 i detenuti stranieri espulsi a titolo di sanzione alternativa alla detenzione sono stati solamente 848 (285 albanesi, 114 marocchini, 96 tunisini e 353 di altri Paesi). Questo, oltre a decretare il fallimento degli Accordi bilaterali tra l’Italia ed i Paesi con la più alta presenza di connazionali tra i detenuti ristretti in Italia sembrava dimostrare che questi Paesi non volevano il rientro in patria di migliaia e migliaia di loro connazionali con gravi precedenti penali e con pene che potrebbero essere scontate in carceri del Paese di provenienza. Auspichiamo che analoghi accordi vengano assunti con i Paesi che hanno un alto numero di loro connazionali tra i detenuti in Italia, ovvero Marocco, Romania, Nigeria e Tunisia. Come anche prevedere la riapertura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinario, e destinare i detenuti tossicodipendenti in Comunità piuttosto che in carcere.

Ma continueremo anche a rivendicare che servono anche più tecnologia e più investimenti: la situazione resta allarmante, anche se gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria garantiscono ordine e sicurezza pur a fronte di condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose. La Polizia Penitenziaria è veramente stanca di subire quotidianamente gratuite violenze dalla frangia più violenta dei detenuti. Ma è anche stanca dell’approccio con cui una certa politica ed una certa stampa si affiancano ai temi penitenziari».