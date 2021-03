Misterioso rogo di automobili in un parcheggio privato: 4 veicoli distrutti

Le fiamme lentamente hanno avvolto i quattro veicoli parcheggiati che sono andati completamente distrutti. Non si sanno ancora le cause del rogo che è partito domenica sera verso le 21.30 in un parcheggio privato di un'abitazione dell'Alta Padovana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

L'intervento

Domenica sera alle 21.45 i pompieri sono accorsi in Via Cavin Caselle a Villanova di Camposampiero per l’incendio di 4 autovetture in un cortile privato: nessuna persona è rimasta ferita. Gli operatori arrivati da Padova con un’autopompa, un’autobotte e 7 uomini hanno spento il rogo già generalizzato dei 4 mezzi. Le autovetture bruciate erano da tempo sotto sequestro in quanto abbandonati. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo la mezzanotte.