Rogo della canna fumaria: i pompieri evitano che le fiamme distruggano l'abitazione

Un incendio che si è sprigionato sul tetto di un'abitazione di una casa ha costretto i pompieri a intervenire in forza per evitare che le fiamme si propagassero a tutto l'edificio.

L'intervento

Nella serata di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gruato a Casalserugo per l’incendio di una canna fumaria. Gli operatori arrivati con un'autopompa, l’autoscala e 7 uomini hanno prontamente spento le fiamme evitando l’estensione di queste all’abitazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il raffreddamento della canna fumaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’abitazione.