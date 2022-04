Si rompe un tubo in via Tommaseo, disagi sul traffico verso il centro

Disagi oggi 23 aprile in via Tommaseo, all'altezza delle cucine popolari. La perdita di acqua da un tubo dei sottoservizi ha costretto AcegasApsAmga ad un intervento urgente, consluso poi attorno alle 18:30. Il problema non ha provocato carenza idrica ai residenti e alla stessa struttura che offre cibo ai più sfortunati, ma obbligato gli operai a restringere la carreggiata e a ridurre ad una sola corsia il passaggio, comportando inevitabilmente qualche problema al traffico.