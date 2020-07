Litiga con una 53enne al supermercato e le rompe un dito: denunciata per lesioni

È stata individuata e denunciata la donna che aveva rotto un dito a una 53enne all’interno di un supermercato durante una lite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Il 10 luglio all’interno di un supermercato in via Monte Cengio due donne avevano discusso animatamente. Tanto che una delle due, di origine tunisina, aveva rotto un dito all’altra. Grazie alle telecamere di sorveglianza la polizia dopo una decina di giorni è riuscita a identificare la colpevole che prima di entrare al supermercato aveva litigato con alcuni familiari della vittima. È stata denunciata per lesioni personali.