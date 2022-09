Schianto sui Colli, automobilista investe sette cinghiali

Momenti di paura nella notte tra mercoledì e giovedì 8 settembre lungo i tornanti di Rovolon nell'area dei Colli Euganei.

Strage di cinghiali

Un'automobilista al volante di un fuoristrada ad un tratto si è trovato di fronte sette cinghiali che gli hanno attraversato la strada all'ultimo istante. Nonostante abbia evitato una disperata frenata per evitarli, li ha investiti. Per gli animali non c'è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo, seppur sotto choc per la brutta avventura è rimasto illeso. Danneggiata tutta la parte anteriore della sua auto.

I soccorsi

L'uomo non ha potuto far altro che chiedere l'intervento dei soccorritori. Sul luogo della segnalazione si sono portati i carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon per gli accertamenti del caso. In un secondo momento sono cominciate le operazioni di recupero delle carcasse dei cinghiali che sono state effettuate dal personale dell'ente Parco Colli, l'Asl e la Protezione civile

Precedenti

Non è la prima volta che sui Colli automobilisti in transito si imbattono in gruppi di cinghiali. Un fenomeno preoccupante che nel corso degli anni è aumentato esponenzialmente creando non poche polemiche, con il rischio oggettivo che possano verificarsi seri danni a cose e persone.