Ruba al market, ma viene scoperto: la sua fuga finisce tra le braccia delle "Volanti"

Vuole fare scorta di superalcolici, senza passare dalle casse. I suoi movimenti sono stati però notati dal personale di vigilanza di un supermercato della Guizza e per un romeno di 26 sono cominciati i guai. E' successo ieri sera, 27 giugno, quasi all'orario di chiusura. L'indagato una volta all'interno del discount ha cominciato ad occultare bottiglie nel suo zaino. Una volta a pieno carico, si è diretto verso l'uscita tentando di eludere i controlli alla cassa. Non appena uno dei responsabili l'ha fermato per un accertamento, il ventiseienne l'ha spintonato per guadagnarsi la via di fuga e ha gettato a terra lo zaino con il bottino per complessivi 140 euro. Immediato l'allarme al 113. Gli agenti della sezione Volanti della Questura l'hanno intercettato in piazzale Cuoco mentre stava tentando di salire sul metrotram. Identificato come autore del tentato assalto al discount è stato accompagnato negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per tentata rapina e posto ai domiciliari. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione. Per il cittadino dell'Est è stata disposta la misurra restrittiva l'obbligo di firma giornaliero.