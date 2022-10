Ruba tre auto, uccide un ciclista e sperona i carabinieri: 19enne in manette

Panico sulle strade della Marca nella mattinata di sabato primo ottobre: un 19enne di Vallà (Riese Pio X), provincia di Treviso, è stato protagonista di un folle inseguimento con le forze dell'ordine, durante il quale ha rubato tre auto e investito, uccidendolo, un ciclista di 67 anni. Scene da Far West e sangue sulle strade tra Padova, Vicenza e Treviso, mobilitate pattuglie dei carabinieri e polizia in tutta la Marca.

I fatti

Tutto ha avuto inizio verso le 9.15 di mattina quando il giovane S.Q. ha rubato le chiavi di una Honda Civic a una donna di Altivole. Nella sua folle fuga è uscito di strada poco dopo. In stato di evidente alterazione, ha percorso un tratto di strada a piedi per poi rubare una seconda auto, un'Audi parcheggiata fuori da una farmacia, con cui il giovane è arrivato a San Zenone degli Ezzelini, dove ha investito e ucciso Mario Piva, ciclista 67enne di Loria, all'altezza dell'incrocio tra la strada provinciale e Via Vivaldi (davanti alle scuole elementari del paese). La vittima era in compagnia della moglie, riuscita miracolosamente a schivare l'auto e a salvarsi. Fuggito senza prestare soccorso, il 19enne è arrivato al semaforo di Fonte dove ha provocato un nuovo incidente, finendo contro un camion e un'altra auto. Nella sua folle fuga, il giovane è riuscito a rubare anche un terzo veicolo, una Ford Ka di proprietà di una signora della zona, ferma in colonna. Per scappare ai carabinieri il 19enne ha speronato l'auto dei militari, ribaltandola e ferendo un carabiniere. Ora si trova piantonato in ospedale a Castelfranco Veneto, dov'è stato sottoposto a esami ed accertamenti per capire se e quali sostanze avesse assunto.

Chi è

Cittadino italiano, avrebbe già dei piccoli precedenti penali. Le tre auto rubate sono state messe sotto sequestro dalle forze dell'ordine. I carabinieri a bordo dell'auto finita ruote all'aria sono due appuntati della stazione di Asolo e hanno rispettivamente 41 e 22 anni. «Entrambi sono riusciti ad uscire dall'abitacolo illesi» spiega il Comandante Zampolli della compagnia di Castelfranco Veneto. Al momento dell'arresto, l'uomo ha iniziato a delirare citando la fine del mondo.