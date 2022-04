Ruba merce da due negozi del Giotto, denunciata

Prima si è "servita" in un negozio, poi è passata all'altro. Quando però pensava di averla fatta franca non solo è stata trovata in possesso di diversa merce che non aveva pagato, ma poi si è scoperto che ne aveva fatto la stessa cosa anche nel negozio dove era entrata precedentemente.

Furto

La donna stava uscendo da un negozio di cosmetici del centro commerciale Giotto in via Venezia quando è stata fermata dalla sicurezza. Oltre a merce regolarmente pagata nella borsa le sono stati ritrovati diversi prodotti che invece aveva indebitamente fatti suoi. Un ulteriore controllo nell'auto della donna, una sessantunenne, faceva rinvenire dai carabinieri altra merce rubata, che proveniva però da un altro negozio. La donna è stata quindi denunciata e tutto il materiale rinvenuto è stato restituito ai due esercizi commerciali che avevano subito il furto.